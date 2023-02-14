Российские корабли оснастили тактическим ядерным оружием, утверждает норвежская разведка. Такого не было 30 лет

17 сентября 1991 года Буш заявил о вывозе на территорию Соединенных Штатов всех артиллерийских снарядов и боеголовок тактических ракет с их последующей ликвидацией, снятии ТЯО с кораблей, подлодок и морской авиации, а также об уничтожении части боеголовок морского базирования. Десять дней спустя Горбачев заявил о готовности Москвы пойти на симметричные меры.

В начале 1992 года, сразу после развала СССР, президент России Борис Ельцин подтвердил приверженность соглашению. В частности, Россия обязалась снять тактическое ядерное оружие с надводных кораблей и многоцелевых подлодок, ликвидировать их на одну треть и сократить наполовину количество боеголовок зенитных ракет и авиабомб.

Точных данных о выполнении обеими странами взятых на себя обязательств нет. Но до сих пор у российского и американского флота из ядерного вооружения были только баллистические ракеты, размещенные на атомных подводных лодках.

"Джентльменское соглашение"

О необходимости вернуть на российские корабли тактическое ядерное оружие заявил в августе 2022 года почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев. По его словам, они обсуждали это с ныне покойным главкомом ВМФ России адмиралом Владимиром Высоцким.