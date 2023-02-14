Вт, 14.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Российские корабли оснастили тактическим ядерным оружием, утверждает норвежская разведка. Такого не было 30 лет

BBC News Русская служба
Российские корабли оснастили тактическим ядерным оружием, утверждает норвежская разведка. Такого не было 30 лет
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
BBC
Военный корабль
Военный корабль Фото: BBC News

Корабли российского военно-морского флота начали выходить в море с тактическим ядерным оружием - впервые за последние 30 лет, утверждает разведка Норвегии.

В ее ежегодном докладе, опубликованном в понедельник, говорится, что основная часть ядерных сил размещена на подводных лодках и кораблях Северного флота. На фоне ослабления обычного оборонного потенциала значение ядерного оружия для России значительно возросло, пишут авторы доклада.

"Тактическое ядерное оружие представляет особенно серьезную угрозу в нескольких оперативных сценариях, в которых могут участвовать страны НАТО", - считает норвежская разведка.

Норвежский портал The Barents Observer, комментируя доклад, назвал это предположение "сенсационной новостью". "В советское время корабли из Североморска ходили в море с тактическим ядерным оружием, но подтверждений того, что ядерное оружие небольшой мощности находится в море, не было со времен последней холодной войны", - говорится в публикации.

Инфографика
Инфографика Фото: BBC

Накануне замначальника разведывательной службы Норвегии Ларс Нордрам заявил, что Россия в ближайшие годы станет еще более "авторитарной и милитаризованной" (цитата по AFP).

Он исходит из того, что пропаганда и манипулирование общественным мнением в ближайшие годы только усилятся, а Москва будет искать еще более тесные связи с авторитарными режимами во всем мире.

Нордрам назвал войну "катастрофой для России" - по его оценке более 100 тыс. солдат были убиты или ранены.

Министерство обороны России пока не комментировало доклад норвежских разведслужб.

Шесть кораблей на дно одним залпом

Тактическое ядерное оружие (ТЯО) - это небольшие ядерные боеприпасы, предназначенные для поражения крупных целей или скоплений войск противника на поле боя или в ближайшем тылу.

На флоте ими могут оснащаться как артиллерийские орудия, так и корабельные крылатые ракеты, палубная авиация, а также подводное оружие - торпеды, глубинные бомбы, якорные и донные мины. Во времена холодной войны ядерный арсенал имели на борту многие, даже не самые крупные корабли - например, класса фрегата (сторожевика).

О потенциальной мощи тактических ядерных боеприпасов говорит испытание советской ядерной торпеды 10 октября 1957 года. Тогда одним ударом субмарины с расстояния 10 км были уничтожены сразу шесть учебных мишеней - четыре надводных корабля и две подводные лодки. Аналогичные испытания проводились и в США.

29 мая 1990 года президенты СССР и США Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший договорились о сокращении тактических ядерных вооружений в Европе и снижении степени их боеготовности. Стремление к сокращению ТЯО было обоюдным, но инициатива исходила, скорее, от США.

17 сентября 1991 года Буш заявил о вывозе на территорию Соединенных Штатов всех артиллерийских снарядов и боеголовок тактических ракет с их последующей ликвидацией, снятии ТЯО с кораблей, подлодок и морской авиации, а также об уничтожении части боеголовок морского базирования. Десять дней спустя Горбачев заявил о готовности Москвы пойти на симметричные меры.

В начале 1992 года, сразу после развала СССР, президент России Борис Ельцин подтвердил приверженность соглашению. В частности, Россия обязалась снять тактическое ядерное оружие с надводных кораблей и многоцелевых подлодок, ликвидировать их на одну треть и сократить наполовину количество боеголовок зенитных ракет и авиабомб.

Точных данных о выполнении обеими странами взятых на себя обязательств нет. Но до сих пор у российского и американского флота из ядерного вооружения были только баллистические ракеты, размещенные на атомных подводных лодках.

"Джентльменское соглашение"

О необходимости вернуть на российские корабли тактическое ядерное оружие заявил в августе 2022 года почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев. По его словам, они обсуждали это с ныне покойным главкомом ВМФ России адмиралом Владимиром Высоцким.

"Мы же великая морская держава и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами - вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах, - сказал академик. - Зачем? Многие сейчас говорят, что наш флот не такой сильный, как раньше".

Он напомнил, что решение о сокращении тактических ядерных вооружений было принято президентом СССР Михаилом Горбачевым на основе "джентльменского соглашения" с американцами.

Сколько в мире тактического ядерного оружия?

По оценкам независимых экспертов, у России имелось примерно 2 тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.

Свыше 500 из них - это противокорабельные, противолодочные, противовоздушные ракеты, а также торпеды кораблей и подводных лодок, включая до 250 ядерных крылатых ракет КР-55 "Гранат". Есть также несколько сотен тактических ядерных авиационных ракет и глубинных бомб, которые может использовать морская авиация.

У США, по тем же оценкам, есть примерно 500 единиц тактического ядерного оружия - около 400 авиабомб типа В-61 и 100 крылатых ракет морского базирования с ядерными боеголовками. Пентагон собирался утилизировать авиабомбы, но теперь, возможно, планы будут пересмотрены.

Из пятерки официальных ядерных стран тактического ядерного оружия нет только у Британии - она имеет на вооружении только стратегические силы. У Франции имеется 60 тактических боезарядов авиационного базирования. Подтвержденных данных по Китаю нет, но тактические ядерные боеприпасы у него точно имеются. Тактические ядерные боеприпасы есть и у Индии, Пакистана, возможно, у Израиля и Северной Кореи.

Многие ядерные боеприпасы были произведены ещё в 1950-60-х годах и выработали свой ресурс. По российским официальным данным, в начале 2000-х годов все они были перемещены на централизованные хранилища, а 30% было утилизировано.

Но методика этих подсчетов вызывает большие сомнения, писал в 2011 году руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН академик Алексей Арбатов. Он указывал, что тактическое ядерное оружие используют носители двойного назначения - те же, что могут нести обычное вооружение. Поэтому процесс сокращения или ликвидации ТЯО невозможно контролировать подсчетом числа уничтоженных пусковых установок, носителей или платформ.

Кроме того, в мирное время тактическое ядерное оружие обычно хранится на складах, куда никаких посторонних наблюдателей не допускают. Ни один договор о разоружении не предусматривает и присутствие иностранных инспекторов при ликвидации ядерных взрывных устройств во избежание утечки секретных сведений об их конструкции.

Плашка
Плашка Фото: BBC

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:

Подпишитесь на нашу рассылку "Контекст": она поможет вам разобраться в событиях.

BBC
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх