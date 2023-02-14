Ребенок украинских беженцев умер в машине скорой помощи по дороге в Тарту

По данным издания Sakala, у заболевшего ребенка поднялась температура выше 40 градусов,

а первое обращение в больницу закончилось тем, что ребенка вместе с родителями отправили домой.

Поскольку ситуация становилась все хуже, родители снова отвезли его в больницу, а затем его быстро отправили в Тарту. Однако в больницу он не попал, так как по дороге в клинику Тартуского университета у него остановилось сердце.

Представители родителей ребенка, приехавшие в Вильянди из Украины, подали жалобу на Вильяндискую больницу в Министерство социальных дел и посольство своей страны. Пожертвования в поддержку семьи собираются на счет тети ребенка, Юлии Бандурко, EE851010011925265226, в первую очередь для найма законного представителя для помощи в организации связи родителей с больницей.

Руководитель службы сотрудничества Вильяндиской больницы Криста Вальдвеэ сказала, что Вильяндиская больница не может предоставлять общественности информацию о здоровье пациентов по причинам, вытекающим из Закона о защите данных.

"Мы понимаем шок и боль семьи и сочувствуеи в связи с таким неожиданным событием", - добавила она.

По словам Вальдвеэ, в настоящее время больница ожидает дополнительной информации и находится в тесном контакте с Тартуской скорой помощью, чтобы вместе выяснить, что произошло: "После выяснения обстоятельств мы обязательно проведем обсуждение случая с привлечением медицинской команды, занимавшейся пациентом. Такие обсуждения являются частью нашей системы качества, которые помогают лучше понять происшествие и, при необходимости, устранить узкие места".

Похороны ребенка состоялись во вторник.