Глава администрации Байконура, города в Казахстане, арендованного Россией, подписал распоряжение о выплате единовременного пособия в размере 260 000 рублей (3 260 евро) каждому жителю города, который отправится воевать в Украину в рядах российской армии, сообщает "Медуза".
Россия вербует жителей Байконура для войны в Украине
Единовременное пособие получат как мобилизованные, так и те жители города, которые отправятся на войну добровольцами.
Соответствующий приказ был подписан главой администрации Байконура еще 7 февраля, а в минувшие выходные эта информация получила широкий резонанс в казахстанских СМИ.
В приказе указано, что единовременные пособия, которые будут выплачиваться из городского бюджета, предназначены в качестве "инструмента социальной поддержки".
Город Байконур является административным центром космодрома Байконур в Казахстане.
Россия арендует город Байконур и космодром у Казахстана с 1994 года. Договор аренды действует до 2050 года, а арендная плата составляет 115 миллионов долларов США в год.
Город Байконур имеет статус, соответствующий городу России федерального значения.
После мобилизации, объявленной в сентябре прошлого года, Байконур объявил, что в связи с особым статусом города жители города не будут насильственно отправлены в Украину во время войны.
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