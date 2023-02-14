Россия вербует жителей Байконура для войны в Украине

Единовременное пособие получат как мобилизованные, так и те жители города, которые отправятся на войну добровольцами.

Соответствующий приказ был подписан главой администрации Байконура еще 7 февраля, а в минувшие выходные эта информация получила широкий резонанс в казахстанских СМИ.

В приказе указано, что единовременные пособия, которые будут выплачиваться из городского бюджета, предназначены в качестве "инструмента социальной поддержки".

Город Байконур является административным центром космодрома Байконур в Казахстане.

Россия арендует город Байконур и космодром у Казахстана с 1994 года. Договор аренды действует до 2050 года, а арендная плата составляет 115 миллионов долларов США в год.

Город Байконур имеет статус, соответствующий городу России федерального значения.

После мобилизации, объявленной в сентябре прошлого года, Байконур объявил, что в связи с особым статусом города жители города не будут насильственно отправлены в Украину во время войны.