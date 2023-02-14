Видео ⟩ Опрос: какая партия самая популярная в Латвии?

За "Новое Единство" на выборах в Сейм в январе готовы проголосовать 12,7% респондентов, что на 0,7 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце, а за Союз зеленых и крестьян проголосовали бы 10,6% участников опроса, за "Прогрессивных" - 6,8%. Данные опроса показывают, что рейтинг как Союз зеленых и крестьян, так и "Прогрессивных" снизился на 0,8 процентных пункта.

Рейтинг Национального объединения и "Объединенного списка" также снизился. Национальное объединение переместилось с четвертого и пятого места. В январе за них готовы были проголосовать 6,6%, а за "Объединенный список" - 6,7%.

Фото: Ekrānšāviņš

В целом, в январе наибольший рост популярности - на один процентный пункт - наблюдался у партии "Латвия на первом месте", а самый большой спад – на 0,9 процентного пункта – у партии Русский союз Латвии.

С другой стороны, за партию "Согласие" в январе готовы были проголосовать 3,2% респондентов, за партию "Консервативных" - 1,7%, а за партию "Каждому и каждой" - 1,5% участников опроса.

Если бы избиратели проголосовали так, как они выразились в опросе, то в Сейм прошли бы семь партий - "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян, "Прогрессивные", Национальное объединение, "Объединенный список", "Латвия на первом месте" и "За стабильность!".

Опрос проводился в январе, было опрошено 1792 гражданина Латвии.

Видео: Сюжет программы Латвийского телевидения (на латышском языке)