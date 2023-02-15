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В Турции спасены два брата, которые провели под завалами 200 часов

rus.tvnet.lv
В Турции спасены два брата, которые провели под завалами 200 часов
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Спасенные из завалов братья из Турции
Спасенные из завалов братья из Турции Фото: ITR Official/"Twitter"

В течение 197 часов два брата из Турции были погребены под развалинами упавшего здания в разрушенном землетрясением городе Кахраманмараш, сообщает газета The New York Times.

14 февраля Баки и его брата Мохаммеда спасли из обломков, это один из девяти таких невероятных случаев спасения.

До того как Мохаммед был полностью извлечен из развалин, медики подвели к его руке интравенозную жидкость, потому что в холоде, без пищи и питьевой воды он провел в руинах более недели.

В том же городе спасатели выкопали туннель длиной в пять метров через разрушенные стены и пол, чтобы добраться до женщины, которая была заперта под обломками.

Число жертв после землетрясений, которые произошли на прошлой недели в Турции и Сирии, превысило 40 000, во вторник сообщает турецкое новостное агентство "Анадолу".

Число погибших в Турции достигло 35 418, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В соседней Сирии погибли, по крайней мере, 5900 человек.

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