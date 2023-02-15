В Турции спасены два брата, которые провели под завалами 200 часов

14 февраля Баки и его брата Мохаммеда спасли из обломков, это один из девяти таких невероятных случаев спасения.

🇹🇷 | URGENTE: HERMANOS RESCATADOS CON VIDA 198 HORAS DESPUÉS DEL TERREMOTO 🙏♥️👏:



Muhammed Enes Yeninar, de 17 años, y Abdulbaki, de 20, que fueron rescatados de los escombros en Kahramanmaraş después de 198 horas, dijeron que sobrevivieron bebiendo proteína en polvo. pic.twitter.com/KJbd6noYBk — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) February 14, 2023

До того как Мохаммед был полностью извлечен из развалин, медики подвели к его руке интравенозную жидкость, потому что в холоде, без пищи и питьевой воды он провел в руинах более недели.

В том же городе спасатели выкопали туннель длиной в пять метров через разрушенные стены и пол, чтобы добраться до женщины, которая была заперта под обломками.

Число жертв после землетрясений, которые произошли на прошлой недели в Турции и Сирии, превысило 40 000, во вторник сообщает турецкое новостное агентство "Анадолу".

Число погибших в Турции достигло 35 418, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В соседней Сирии погибли, по крайней мере, 5900 человек.