Бывший министр внутренних дел Латвии Мария Голубева с женой Дианой Иелеей перебралась в Берлин, Германия. Там она планирует пожить как минимум несколько месяцев, пишет издание Privātā Dzīve.
Экс-глава МВД Мария Голубева с женой перебралась в Берлин
Экс-глава МВД Мария Голубева с женой перебралась в Берлин
Причиной тому послужило то, что Мария получила стипендию фонда Академии Роберта Боша: в Германию она переехала на время реализации проекта. По словам Голубевой, на эту стипендию могли претендовать представители неправительственных организаций, бывшие политики, активисты и мыслители - "люди, которые делали что-то ценное для других".
В настоящее время фонд разрабатывает исследовательский проект по европейской помощи Украине и Молдове.
Голубева рассказала, что она - единственная представительница Латвии в команде.
Сейчас она обустраивает квартиру в Берлине, временно выделенную в рамках проекта. Там она будет жить со своей супругой Дианой.
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