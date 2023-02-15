Экс-глава МВД Мария Голубева с женой перебралась в Берлин

Причиной тому послужило то, что Мария получила стипендию фонда Академии Роберта Боша: в Германию она переехала на время реализации проекта. По словам Голубевой, на эту стипендию могли претендовать представители неправительственных организаций, бывшие политики, активисты и мыслители - "люди, которые делали что-то ценное для других".

В настоящее время фонд разрабатывает исследовательский проект по европейской помощи Украине и Молдове.

Голубева рассказала, что она - единственная представительница Латвии в команде.

Сейчас она обустраивает квартиру в Берлине, временно выделенную в рамках проекта. Там она будет жить со своей супругой Дианой.