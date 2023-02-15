Летающие объекты, сбитые в конце недели истребителями США, могут быть связаны с коммерческими или исследовательскими структурами и поэтому считаются доброкачественными, сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Керби.
США открыли, с чем могут быть связаны сбитые неизвестные объекты
Белый дом отметил, что ничто не свидетельствует о том, что эти объекты связаны со шпионской активностью Китая.
По приказу президента США Джо Байдена военная авиация 4 февраля на побережье Южной Каролины над Атлантическим океаном сбила китайский шар, который, как считают США, Пекин использовала для шпионажа. Китай отрицает обвинение в шпионаже, утверждая, что воздушный шар наблюдал за погодой и случайно отошел от своего курса.
Затем военные самолеты США сбили еще три объекта - один недалеко от Аляски, другой над Канадой и третий над озером Гурон. Должностные лица ничего не объясняли об их происхождении или целях.
В понедельник США объявили, что на побережье Южной Каролины из Атлантического океана выловили обломки китайского шара, сбитого 4 февраля, а остатки прочих трех объектов еще не найдены.
Ни одна компания, организация или правительство еще не сообщили, что сбитые объекты принадлежали бы им.
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