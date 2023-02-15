США открыли, с чем могут быть связаны сбитые неизвестные объекты

Белый дом отметил, что ничто не свидетельствует о том, что эти объекты связаны со шпионской активностью Китая.

США и Канада еще не получили никаких обломков этих трех объектов.

По приказу президента США Джо Байдена военная авиация 4 февраля на побережье Южной Каролины над Атлантическим океаном сбила китайский шар, который, как считают США, Пекин использовала для шпионажа. Китай отрицает обвинение в шпионаже, утверждая, что воздушный шар наблюдал за погодой и случайно отошел от своего курса.

Затем военные самолеты США сбили еще три объекта - один недалеко от Аляски, другой над Канадой и третий над озером Гурон. Должностные лица ничего не объясняли об их происхождении или целях.

В понедельник США объявили, что на побережье Южной Каролины из Атлантического океана выловили обломки китайского шара, сбитого 4 февраля, а остатки прочих трех объектов еще не найдены.

Ни одна компания, организация или правительство еще не сообщили, что сбитые объекты принадлежали бы им.