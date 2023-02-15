Die Welt: Дания и Нидерланды не поставят "Леопарды" Киеву

Коалиция европейских стран, намеревавшихся передать Украине современные боевые танки немецкого производства Leopard, судя по всему, редеет. Как сообщает вечером во вторник, 14 февраля, немецкая газета Die Welt со ссылкой на запросы по адресу правительств Дании и Нидерландов, обе эти страны пересмотрели решение поставить Киеву танки Leopard 2.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что королевство могло бы предоставить Украине 18 танков Leopard 2, которые его страна взяла в лизинг у Германии и которые до сих пор находились на службе в германо-нидерландском батальоне, напоминает издание. Однако на запрос Die Welt в Гааге сообщили, что предоставить эти танки Украине не смогут. "Это решение было принято после тщательного согласования между Нидерландами и Германией", - цитирует редакция ответ властей королевства.