По информации Рижской муниципальной полиции, в прошлом году в Риге из семей был изъят 61 ребенок, а 143 ребенка были переданы в безопасную среду.
В прошлом году в Риге из семей изъят 61 ребенок
В прошлом году в Риге из семей изъят 61 ребенок
Всего в прошлом году возбуждено 451 дело о правонарушениях в отношении детей. Наиболее типичными нарушениями в отношении детей являются физическое и эмоциональное насилие, невыполнение обязанностей по уходу, продажа детям алкоголя и табака, вовлечение ребенка в употребление алкоголя и оставление без присмотра.
В прошлом году возбуждено 564 дела о применении к детям принудительных мер воспитательного характера.
В четверг на заседании комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Рижской думы руководство муниципальной полиции заявило, что необходимо усилить работу с другими учреждениями городской думы, чтобы снизить угрозу для детей.
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