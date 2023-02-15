В прошлом году в Риге из семей изъят 61 ребенок

Всего в прошлом году возбуждено 451 дело о правонарушениях в отношении детей. Наиболее типичными нарушениями в отношении детей являются физическое и эмоциональное насилие, невыполнение обязанностей по уходу, продажа детям алкоголя и табака, вовлечение ребенка в употребление алкоголя и оставление без присмотра.

В прошлом году возбуждено 564 дела о применении к детям принудительных мер воспитательного характера.

В четверг на заседании комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Рижской думы руководство муниципальной полиции заявило, что необходимо усилить работу с другими учреждениями городской думы, чтобы снизить угрозу для детей.