Во вторник вечером, 14 февраля, во время работ по реконструкции моста произошло обрушение его старой конструкции. Только чудом удалось избежать катастрофы, сообщает 15min.lt.
Фото ⟩ На одном из самых оживленных мостов Литвы обрушилась огромная конструкция
Когда конструкция рухнула, на мосту находились несколько автомобилей, Каунасская полиция получила вызов около 22:00.
Вес конструкции - 400 тонн.
Планируется, что мост может быть реконструирован к первой половине 2024 года. Этот мост является одним из самых оживленных в Литве.
Подсчитано, что в некоторые дни по этому мосту проезжает до 78 000 автомобилей.
Этот мост через реку Нерис является частью автомагистрали A1, соединяющей Вильнюс, Каунас и Клайпеду.
Старый двухполосный мост, построенный в шестидесятых годах прошлого века, в настоящее время демонтируется. Вместо него планируется построить новый мост с четырьмя полосами движения.
Кроме того, утром 31 января в городе Кедайняй обрушилась часть моста через реку Невежис.
Дирекция автомобильных дорог Литвы сообщила, что движение закрыто из-за повреждения инфраструктуры.
Галерея: Упавшая конструкция моста
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