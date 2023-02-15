Комиссия Сейма: срок языковых проверок для граждан РФ может быть продлен

После ознакомления с дополнительной информацией, предоставленной PMLP, несколько депутатов, в том числе председатель комиссии Хосам Абу Мери ("Новое Единство"), Ингрида Цирцене ("Новое Единство"), Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте"), Янис Патмалниекс ("Новое Единство") и Яна Симановска ("Прогрессивные") заявили, что эти лица должны знать латышский язык, однако для проверки знаний должен быть установлен более подходящий срок. Политиков также интересовало, что на практике будет с этими людьми, лишившимися права на пребывание в Латвии.

Депутат Союза зеленых и крестьян (СЗК) Аугуст Бригманис напомнил, что министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список") уже говорил о необходимости изменения установленных сроков. Депутат Гундар Даудзе (СЗК) поинтересовался, учитываются ли риски для национальной безопасности, если из-за установленного на данный момент срока граждане России устроят беспорядки.

С другой стороны, депутат Эдвин Шноре (Национальное объединение) говорил о том, что нормы о знании языка распространяются на других иностранцев, поэтому получается, что бывшие граждане Латвии и неграждане, имеющие российское гражданство, теперь находятся в привилегированном положении в Латвии.

Шноре обратил внимание, что на Украине в национальных вопросах проводилась гораздо более снисходительная политика, чем в Латвии, но теперь мы видим, чем это закончилось.

Шноре полагает, что у ответственных органов будет достаточно времени, чтобы рассмотреть документы в установленные сроки.

Глава комиссии Абу Мери в разговоре с агентством LETA допустил, что могут быть внесены поправки к закону, чтобы установить более длительный срок для проверки знаний латышского языка у граждан России.