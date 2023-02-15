Хотя на заседании комиссии Сейма по запросам прозвучали противоположные мнения, большинство депутатов высказались за возможность обсудить установление более длительного срока для изучения латышского языка для граждан России, то есть за пересмотр ранее установленного срока - 1 сентября.
Комиссия Сейма: срок языковых проверок для граждан РФ может быть продлен
Первоначально о ситуации рассказала начальник Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе. Она напомнила, что предоставить документы о знании латышского языка на уровне А2 до 1 сентября этого года должны граждане России, ранее являвшиеся гражданами Латвии или негражданами Латвии и находящиеся в Латвии с постоянным видом на жительство. Условие не распространяется на людей в возрасте от 75 лет.
Вид на жительство перестанет действовать для тех лиц, которые вовремя не представили документы о знании латышского языка.
Глава PMLP рассказала, что документы о знании государственного языка нужно будет подать в управление, чтобы получить статус постоянного жителя Евросоюза и иметь возможность продолжать пребывание в Латвии. В обычном порядке на рассмотрение заявления требуется 90 дней и еще две недели на подготовку документа, то есть последний срок подачи документов - 18 мая, в ускоренном порядке - 16 августа.
При этом следует учитывать, что в отношении граждан России также должна проводиться дополнительная проверка, которую невозможно провести в короткие сроки.
Если заявление будет подано после 16 августа, то учреждение не сможет принять решение до 2 сентября, когда истечет срок действия вида на жительство граждан России. Этим людям придется выехать и ждать решения за пределами страны.
После ознакомления с дополнительной информацией, предоставленной PMLP, несколько депутатов, в том числе председатель комиссии Хосам Абу Мери ("Новое Единство"), Ингрида Цирцене ("Новое Единство"), Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте"), Янис Патмалниекс ("Новое Единство") и Яна Симановска ("Прогрессивные") заявили, что эти лица должны знать латышский язык, однако для проверки знаний должен быть установлен более подходящий срок. Политиков также интересовало, что на практике будет с этими людьми, лишившимися права на пребывание в Латвии.
Депутат Союза зеленых и крестьян (СЗК) Аугуст Бригманис напомнил, что министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список") уже говорил о необходимости изменения установленных сроков. Депутат Гундар Даудзе (СЗК) поинтересовался, учитываются ли риски для национальной безопасности, если из-за установленного на данный момент срока граждане России устроят беспорядки.
С другой стороны, депутат Эдвин Шноре (Национальное объединение) говорил о том, что нормы о знании языка распространяются на других иностранцев, поэтому получается, что бывшие граждане Латвии и неграждане, имеющие российское гражданство, теперь находятся в привилегированном положении в Латвии.
Шноре обратил внимание, что на Украине в национальных вопросах проводилась гораздо более снисходительная политика, чем в Латвии, но теперь мы видим, чем это закончилось.
Шноре полагает, что у ответственных органов будет достаточно времени, чтобы рассмотреть документы в установленные сроки.
Глава комиссии Абу Мери в разговоре с агентством LETA допустил, что могут быть внесены поправки к закону, чтобы установить более длительный срок для проверки знаний латышского языка у граждан России.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!