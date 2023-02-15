Видео ⟩ Сломанная нога и реанимация. Читатель TVNET стал очевидцем аварии в Риге

Читатель указывает, что во вторник, 14 февраля, около 19:00 в Риге, на улице Бикерниеку, рядом с магазином Lidl, мужчина пытался перейти улицу в неположенном месте. Однако его сбила машина.

Очевидец говорит, что в 50 метрах был пешеходный переход.

Видео: На улице Бикерниеку сбит пешеход

Желание быстрее пересечь четырехполосную дорогу едва не закончилось для мужчины фатально. По словам очевидца, мужчина получил серьезные травмы - перелом ноги и черепно-мозговую травму.

Очевидец также говорит, что на месте аварии был автомобиль реанимации.

Государственная полиция подтвердила порталу TVNET, что около 19:10 в Риге, на улице Бикерниеку, водитель Volkswagen Polo сбил пешехода, переходившего улицу в неположенном месте.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал пешеход, с травмами его доставили в больницу. Полиция выясняет обстоятельства аварии.