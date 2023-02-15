Британский Международный институт стратегических исследований (IISS) выпустил новый подробный отчет о балансе военных сил в мире и в предисловии к нему оценил потери российской бронетехники в войне в Украине. Об этом пишет Русская служба BBC.
СМИ: Россия могла потерять в войне до 50% своих новых танков
Как пишет один из редакторов доклада Джеймс Хэкетт, с начала войны
"значительно изменился состав парка бронетехники войск РФ - уничтожено около 50% от довоенного числа танков Т-72Б и Т-72Б3М. Также рассматриваются как потерянные много танков Т-80", - говорится в предисловии к докладу.
Из-за уничтожения значительной части новых машин, российские войска часто переходят на более старые модели, пишут в институте.
Одновременно с этим танки Т-72 гораздо более ранних модификаций передали Украине Польша и еще ряд союзников.
"Война наконец-то выводит со складов многих восточноевропейских стран советское оборудование, оставшееся у них со времен Холодной войны", - приходят к выводу авторы отчета.
Российские власти не публикует данные о потерях техники в войне с Украиной.
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