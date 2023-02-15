СМИ: Россия могла потерять в войне до 50% своих новых танков

Как пишет один из редакторов доклада Джеймс Хэкетт, с начала войны

"значительно изменился состав парка бронетехники войск РФ - уничтожено около 50% от довоенного числа танков Т-72Б и Т-72Б3М. Также рассматриваются как потерянные много танков Т-80", - говорится в предисловии к докладу.

Из-за уничтожения значительной части новых машин, российские войска часто переходят на более старые модели, пишут в институте.

Одновременно с этим танки Т-72 гораздо более ранних модификаций передали Украине Польша и еще ряд союзников.

"Война наконец-то выводит со складов многих восточноевропейских стран советское оборудование, оставшееся у них со времен Холодной войны", - приходят к выводу авторы отчета.

Российские власти не публикует данные о потерях техники в войне с Украиной.