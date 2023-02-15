Столтенберг: Украина станет членом НАТО

Украина станет членом Североатлантического альянса, но сейчас главная ее задача - победить в войне с Россией, чтобы сохранить свой суверенитет, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 15 февраля, после заседаний министров обороны стран альянса. Двери НАТО открыты, подчеркнул он, приведя в пример новых членов Черногорию и Северную Македонию, а также находящихся в шаге от вступления в НАТО Швецию и Финляндию.

Кроме того, НАТО настроена на долгосрочное партнерство с Киевом для перехода с советских стандартов и систем к стандартам альянса, что должно приблизить момент вступления Украины. Важным фактором в этом процессе являются и успехи Украины на поле боя, указал Столтенберг.