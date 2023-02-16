Под Луганском обнаружены новые захоронения: возможно, это могилы бойцов ЧВК "Вагнер"

"Потом он в госпиталь попал, был ранен, но не сильно - осколок в икру попал. Другие люди его в госпитале тоже видели, говорили ничего страшного. Последний раз сын выходил на связь 18 сентября. А на табличке с кладбища стоит дата гибели 15 сентября. Как это так, ничего не сходится?" - сказала женщина.

Би-би-си удалось связаться с родственниками еще двух человек, чьи имена и даты рождения совпадают с данными, указанными на табличках кладбища под Луганском. Они рассказали схожие истории. Их близкие были заключенными, согласившимися поехать воевать в составе ЧВК “Вагнер”. Они уехали из колоний в конце августа, какое-то время выходили на связь, но в октябре пропали. С тех пор новостей от осужденных нет. Ни ЧВК “Вагнер”, ни представители других военизированных структур с родственниками погибших не связывались.

В службе исполнения наказаний на письменный запрос одной из матерей ответили, что заключенный "убыл в другой территориальный орган ФСИН России на основании наряда".

"Убивает то, что никто не сообщил нам, и до сих пор тишина. Моего ребенка захоронили на чужой земле, и это страшно. Я хочу, чтобы сын был рядом. Раз уж живым не вернут, пусть хоть тело привезут", - просит мать одного из заключенных.

Огромные потери