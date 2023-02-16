"Набор случайных людей": что говорят адвокаты и близкие арестованных за взрыв Крымского моста

"Чушь вся деятельность ФСБ и Следственного комитета, - заявила тогда пресс-служба украинской военной разведки. - Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем".

В декабре 2022 года руководитель СБУ Василий Малюк намекнул, что украинские спецслужбы могли стоять за подрывом моста: "В соответствии с нормами международного права <...> и исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны перерезать там логистику врагу".

"Мне интересно наблюдать за российским псевдоследствием. Они там работают - задержали уже 22, насколько мне известно, своих сограждан, пытают их, проводят полиграфические исследования, и мне интересно, на что они выйдут", - также заявил глава СБУ (информация о 22 задержанных или о пытках не подтверждается - Би-би-си).

Российские власти и государственные СМИ регулярно упоминают взрыв на Крымском мосту для оправдания ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры Украины. В частности, Путин объяснял эти действия российской армии именно местью за подрыв. При этом на деле обстрелы инфраструктуры начались еще за месяц до взрыва: например, уже в сентябре 2022 года Россия обстреливала ТЭЦ в Харьковской, Донецкой и других областях.

Несколько адвокатов сказали Би-би-си, что воспринимают процесс как политический. "Это равносильно чуду будет, если дело развалится до суда. Бастрыкин доложил Путину, что преступление раскрыто и все причастные задержаны. Каким образом Бастрыкин будет отчитываться перед Путиным о том, что, извините, я погорячился?" - рассуждает один из юристов.

"Следствие бездействует, никаких мероприятий со мной не проводят, просто сижу и гнию в тюрьме, - написал Олег Антипов жене из СИЗО в конце января. - Вывод: прос*али теракт, поймать никого не могут, взяли первых попавшихся, чтобы отчитаться верховному и народу".

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