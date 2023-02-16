Артериальное давление является одним из основных показателей здоровья человека - любые отклонения от нормы могут существенно повлиять на здоровье и самочувствие.
Почему нужно знать свое артериальное давление, и какое находится в пределах нормы?
Повышенное кровяное давление способствует развитию ряда различных заболеваний, негативно влияя на здоровье сердца и кровеносных сосудов, тогда как в случае низкого кровяного давления можно наблюдать такие симптомы, как усталость, головокружение и трудности с концентрацией внимания. Почему важно знать показатели артериального давления, как правильно измерять артериальное давление, и что можно сделать, чтобы поддерживать его в пределах нормы, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Марите Шукеле.
Во время циркуляции крови в организме, кровоток оказывает давление на стенки артерий, это и есть артериальное давление. На этот показатель влияют сила сердечной мышцы и эластичность сосудов, а также множество других факторов, таких как наследственность, возраст, состояние почек и нервной системы, повседневные привычки, интенсивность физических нагрузок и другое. Артериальное давление постоянно меняется в соответствии с потребностями организма - самое низкое оно по ночам, а самое высокое - в условиях стресса и нагрузки. Если показатели артериального давления длительное время повышены или, наоборот, понижены, значительно возрастает риск различных заболеваний, и качество жизни человека ухудшается. Особенно опасно повышенное артериальное давление, или гипертония -вероятность сердечно-сосудистых заболеваний повышается, могут возникать поражения жизненно важных органов, в том числе головного мозга и почек, иногда могут наблюдаться головокружения, шумы в ушах, головные боли, тревожность, хроническая усталость и боли в области сердца. В свою очередь, о низком артериальном давлении могут сигнализировать выраженная усталость, головная боль и головокружение, нервозность и трудности с концентрацией внимания.
"Повышенное артериальное давление может протекать без заметных симптомов в течение продолжительного времени, одновременно вызывая серьезные проблемы со здоровьем; в свою очередь пониженное артериальное давление ощущается заметнее, хотя оно и не так опасно. Однако ни одно из этих состояний нельзя оставлять без внимания. Следует учитывать и то, что под влиянием современного стремительного образа жизни повышенное артериальное давление все чаще наблюдается у молодых людей. Каждый человек, независимо от возраста и общего состояния здоровья, должен хотя бы пару раз в год проверять артериальное давление, что позволит своевременно диагностировать изменения и назначить соответствующую терапию", - отмечает фармацевт аптеки Apotheka Марите Шукеле.
Какое артериальное давление является нормальным?
Показания артериального давления складываются из двух величин: верхнего или систолического артериального давления, возникающего во время сокращения сердца в момент, когда кровь выталкивается в артерии, и нижнего (диастолического) давления, возникающего в момент расслабления сердца. Чтобы определить, находится ли артериальное давление в пределах нормы, измерения следует повторить в разные дни. Для считывания показателей артериального давления используется единица измерения давления в миллиметрах ртутного столба — мм рт.ст.
- 120/80 мм рт.ст. - нормальное артериальное давление.
- 100/60 мм рт.ст. - низкое артериальное давление.
- до 130/85 мм рт.ст. - артериальное давление находится в пределах нормы, но его можно улучшить, отказавшись от вредных привычек, придерживаясь более здорового питания и уделяя больше времени физическим нагрузкам.
- от 130 до 139/от 85 до 89 мм рт.ст. - высокое нормальное артериальное давление, которое необходимо постоянно контролировать, а в случае повышения обращаться к врачу.
- от 140 до 159/от 90 до 99 мм рт.ст. - легкая гипертензия.
- от 160 до 179/от 100 до 109 мм рт. ст. - умеренная артериальная гипертензия.
- 180/110 и более мм рт.ст. - тяжелая гипертензия.
Как правильно измерять артериальное давление?
- Примерно за 30 минут до измерения давления рекомендуется воздержаться от курения, обильной пищи и физических нагрузок. Также не стоит употреблять стимулирующие напитки - чай, кофе, алкоголь и энергетики. За пять минут до измерения следует посидеть спокойно, расслабив тело.
- Руку следует положить на ровную поверхность ладонью вверх, расслабить тело и руку, прижать спину к спинке стула. Во время измерения артериального давления не следует двигаться, говорить или скрещивать ноги.
- Манжета тонометра должна располагаться примерно на пять-семь сантиметров выше локтя. Точное место, где должна располагаться манжета, указывается в инструкции по эксплуатации аппарата, в случае неясности, можно обратиться к врачу или фармацевту, которые с радостью помогут научиться правильно и точно пользоваться тонометром.
- Следует дождаться появления на экране тонометра индикаторов давления и запишите данные измерения.
- В случае необходимости следует повторно измерить артериальное давление, соблюдая интервал в две минуты.
Наиболее распространенные ошибки при измерении артериального давления
При измерении артериального давления корпус и рука не должны быть напряжены, руку следует держать неподвижно, она не должна быть поднята. Для получения точных показаний манжету тонометра следует располагать точно на высоте сердца - если она будет располагаться слишком высоко, то показания артериального давления будут ниже, чем они есть на самом деле, а если слишком низко, то будут выше, чем они есть на самом деле. Следует учитывать, что манжета тонометра должна быть соответствующего руке размера. Если она слишком широка или узка, результаты измерения могут быть неверными. Измерения чаще всего выполняют на левой руке, однако существуют люди, у которых артериальное давление склонно различаться на обеих руках - особенно это характерно для пациентов пожилого возраста. В этом случае измерения следует проводить на той руке, на которой результат измерения артериального давления выше.
Средства от повышенного и пониженного артериального давления
Если показатели артериального давления находятся в пределах нормы, но немного превышают желаемые, возможно, артериальное давление удастся нормализовать своими силами. Ежедневно следует больше заниматься физическими нагрузками, выделять достаточно времени на сон, стараться ограничивать вредные привычки и стрессы. Еще можно принимать доступные в аптеке пищевые добавки и пополнять меню продуктами, содержащими ценные витамины и минералы", - говорит фармацевт Apotheka Марите Шукеле.
Нормализовать высокое кровяное давление помогут сердечные капли, содержащие лекарственные травы, полезные для артериального давления, например: пустырник, боярышник, валериану или мяту. Пустырник можно использовать также в виде настойки - он оказывает успокаивающее действие, нормализуя и замедляя сердечную деятельность. Настойка боярышника, а также таблетки черноплодной рябины принесут пользу для сердца и сосудов. Благодаря способности черноплодной рябины расширять кровеносные сосуды и укреплять их стенки, сок этих ценных ягод будет не только вкусным, но и полезным напитком. В меню обязательно желательно включить чеснок, благотворно влияющий на здоровье сердечно-сосудистой системы, повышая при этом иммунитет. Еще в аптеке можно приобрести чесночные таблетки и капсулы, однако, при нарушении свертываемости крови чесночные препараты следует принимать с осторожностью при одновременном применении разжижающих кровь препаратов. Для поддержания артериального давления в пределах нормы в ежедневный рацион необходимо включать достаточное количество омега-3 жирных кислот - не менее двух раз в неделю меню следует дополнять жирной рыбой, например: форелью, лососем или скумбрией, растительными и ореховыми маслами, такими как льняное масло или масло грецкого ореха. Если нет уверенности, что необходимые жирные кислоты удается принимать с пищей, можно дополнительно принимать рыбий жир, который также доступен в виде капсул.
В свою очередь, если артериальное давление несколько понижено, может помочь чашка крепкого кофе - правда употреблять его следует в умеренных количествах -больше пить воды, регулярно принимать пищу, отдавая предпочтение небольшим порциям. Физические нагрузки и контрастный душ помогут улучшить кровообращение. Также могут быть полезны пищевые добавки, улучшающие общий тонус организма, например: препараты, содержащие женьшень или гуарану.
"Если показатели артериального давления регулярно повышены или понижены, обязательно следует обратиться за помощью к врачу. Необходимо выяснить причину проблемы, для устранения которой специалист назначит соответствующее лечение", - дополняет фармацевт Apotheka Марите Шукеле.
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