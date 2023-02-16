Почему нужно знать свое артериальное давление, и какое находится в пределах нормы?

При измерении артериального давления корпус и рука не должны быть напряжены, руку следует держать неподвижно, она не должна быть поднята. Для получения точных показаний манжету тонометра следует располагать точно на высоте сердца - если она будет располагаться слишком высоко, то показания артериального давления будут ниже, чем они есть на самом деле, а если слишком низко, то будут выше, чем они есть на самом деле. Следует учитывать, что манжета тонометра должна быть соответствующего руке размера. Если она слишком широка или узка, результаты измерения могут быть неверными. Измерения чаще всего выполняют на левой руке, однако существуют люди, у которых артериальное давление склонно различаться на обеих руках - особенно это характерно для пациентов пожилого возраста. В этом случае измерения следует проводить на той руке, на которой результат измерения артериального давления выше.