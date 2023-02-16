Чакша: говорить о забастовке учителей пока рано

Она подчеркнула, что главная цель - качественное и доступное образование по разумной цене по всей Латвии.

Министр обращает внимание на то, что финансовые ресурсы для оплаты труда учителей в Латвии не отстают от других стран. Фонд заработной платы сопоставим, но заработная плата ниже, поскольку средства не используются эффективно непосредственно для оплаты труда учителей.

По убеждению Чакши, самым крупным ресурсом является школьная сеть самоуправлений. При подготовке графика повышения заработной платы учителям первой датой определено 1 сентября, с которого установлена минимальная ставка в размере 8,50 евро в час. Во многих местах, где сеть школ приведена в порядок, ставки заработной платы уже выше. Однако в других местах отсутствует организованная сеть, к тому же Латвия едва ли может позволить себе финансировать обучение менее 10 детей в одном классе.

"У нас нет разногласий по поводу повышения зарплаты. О забастовке сейчас говорить однозначно рано. Нужно работать над правилами Кабинета министров, думать о том, как найти правильный способ получения финансовых ресурсов для зарплат педагогов, - сказала Чакша.

Министр также сообщила, что начала обсуждать с отраслевыми организациями вопрос о продолжительности учебного года. По ее словам, возможны изменения с целью совершенствования графика каникул, но говорить о возможных изменениях до завершения дискуссий она не хочет.

Как сообщалось, LIZDA решил дать правительству срок до 15 марта, чтобы МОН выполнило требования забастовки, в противном случае 24 апреля начнется забастовка учителей.