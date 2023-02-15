Если за месяц не будут выполнены требования педагогов, 24 апреля начнется забастовка

Как указали в профсоюзе, не получив четкого обещания правительства и МОН выполнить требования педагогов и направить конкретные средства из государственного бюджета на повышение заработной платы и выравнивание нагрузки, совет LIZDA сегодня большинством голосов решил дать правительству время до 15 марта.

Если требования не будут выполнены, 24 апреля масштабным шествием протеста начнется забастовка всех латвийских учителей.

Как ранее заявила глава LIZDA Инга Ванага, самая большая проблема на данный момент заключается в том, что министерство предлагает график повышения зарплаты и балансировки нагрузки, но не указывает точные суммы и источники финансирования этих графиков.