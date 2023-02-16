Посол Украины в Латвии в ходе прощального визита встретился с Ринкевичем

В МИД отмечают, что министр выразил признательность за вклад посла в укрепление двусторонних отношений и активное сотрудничество с начала войны России на Украине.

Ринкевич заверил посла во всемерной поддержке Латвией Украины, выразив надежду на скорую победу Украины в войне против России. Он высоко оценил героическую борьбу украинского народа за свободу и независимость своей земли. Ринкевич подтвердил, что Латвия активно поддерживает интеграцию Украины в Европейский союз.

Посол Украины поблагодарил министра за его личный вклад в сотрудничество с международными партнерами и высоко оценил неизменную поддержку, которую Латвия оказывает Украине с первого дня войны 24 февраля прошлого года. Особую благодарность он выразил за вклад латвийских учреждений в передачу передового опыта по реабилитации солдат в Украине, а также латвийским больницам и Национальному реабилитационному центру "Вайвари" за работу по лечению и реабилитации украинских солдат в Латвии.

Двусторонние отношения между Латвией и Украиной за последний год стремительно расширились, особенно в вопросах безопасности и обороны.

В ходе прощального визита посол Мищенко также встретился с государственным секретарем Министерства иностранных дел Андрисом Пелшсом. С 2019 года Мищенко был послом в Латвии. 18 ноября 2022 года он награжден Орденом Трех звезд.