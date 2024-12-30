Гинеколог Майя Броша: "Если у вас есть ребенок, все ли должны "прыгать вокруг"? Нет"

Вы всю жизнь работали гинекологом, финансируемым государством. Вы знаете, какова среднестатистическая женщина в Латвии. Как за 50 лет изменились роли женщины и ребенка?

Сейчас все должны "прыгать вокруг", если у женщины будет ребенок. Нужно помогать, поддерживать. Если мама с ребенком идет на концерт, то она спокойно может испортить всем там жизнь, потому что у меня ребенок!

Я сейчас не говорю о детях с проблемами со здоровьем, а просто о избалованных детях.

Вы, наверное, повидали за эти годы все возможное - темное и светлое

Совсем недавно был очень интересный проект, в рамках которого работницы секс-индустрии приходили на обследования. Какие женщины! Наркозависимая с высшим образованием. Однажды одна прямо на кресле потеряла сознание, потому что до этого приняла дозу. Я заметила, что у них очень сильный вагинальный иммунитет, как у алкоголичек - никакие грибки не цепляются, потому что они не слишком часто моются. Бактерицидное мыло - это хлеб дерматологов летом, но ведь оно уничтожает нормальную микрофлору. И чем умнее женщина, тем чаще она моется. Зря!