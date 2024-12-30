Гинеколог Майя Броша после 52 лет работы в государственной поликлинике рассказывает, что она думает о хирургах, которые не дают молодым врачам оперировать, о гигантских зарплатах в руководстве, о бесплодии и стерилизации среди деградировавших поколений алкоголиков.
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Гинеколог Майя Броша: "Если у вас есть ребенок, все ли должны "прыгать вокруг"? Нет"
Вы всю жизнь работали гинекологом, финансируемым государством. Вы знаете, какова среднестатистическая женщина в Латвии. Как за 50 лет изменились роли женщины и ребенка?
Сейчас все должны "прыгать вокруг", если у женщины будет ребенок. Нужно помогать, поддерживать. Если мама с ребенком идет на концерт, то она спокойно может испортить всем там жизнь, потому что у меня ребенок!
Я сейчас не говорю о детях с проблемами со здоровьем, а просто о избалованных детях.
Вы, наверное, повидали за эти годы все возможное - темное и светлое