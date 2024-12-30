Видео Полиция во время рейда поймала пьяного водителя междугороднего автобуса

О том, что автобусом управляет человек в состоянии алкогольного опьянения, полиции сообщили пассажиры.

Как рассказала журналистам одна из пассажирок, водитель резко и агрессивно тормозил перед каждой остановкой. Была вызвана полиция, которая установила, что водитель пьян.

"Мы видели, как полицейские приказали ему выйти. Затем в салон вошел полицейский и сказал нам, что наше путешествие окончено", - рассказывает очевидица.

Как сообщает Panorāma, в организме водителя обнарушилось почти 2 промилле алкоголя.

Интенсивная проверка соблюдения правил дорожного движения продолжается, и за последние десять дней были проверены десятки тысяч водителей. Режим усиленных проверок сохранится до 2 января.

За последние сутки полиция поймала шестерых водителей в состоянии алкогольного опьянения. Во всех случаях начаты уголовные процессы. Также задержано двое водителей в состоянии наркотического опьянения.

Видео: Сюжет программы Panorāma

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