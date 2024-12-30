Во время длинных праздничных выходных на дорогах повсеместно проводятся полицейские рейды. Однако за это время правоохранители поймали не только несколько десятков пьяных водителей автомобилей, но и водителя междугороднего автобуса, который сел за руль в нетрезвом состоянии, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.
Видео ⟩ Полиция во время рейда поймала пьяного водителя междугороднего автобуса
О том, что автобусом управляет человек в состоянии алкогольного опьянения, полиции сообщили пассажиры.
Как рассказала журналистам одна из пассажирок, водитель резко и агрессивно тормозил перед каждой остановкой. Была вызвана полиция, которая установила, что водитель пьян.
"Мы видели, как полицейские приказали ему выйти. Затем в салон вошел полицейский и сказал нам, что наше путешествие окончено", - рассказывает очевидица.
Как сообщает Panorāma, в организме водителя обнарушилось почти 2 промилле алкоголя.
Интенсивная проверка соблюдения правил дорожного движения продолжается, и за последние десять дней были проверены десятки тысяч водителей. Режим усиленных проверок сохранится до 2 января.
За последние сутки полиция поймала шестерых водителей в состоянии алкогольного опьянения. Во всех случаях начаты уголовные процессы. Также задержано двое водителей в состоянии наркотического опьянения.
Видео: Сюжет программы Panorāma
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