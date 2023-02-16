Бывшая жена президента России Владимира Путина Людмила вместе со своим нынешним мужем пытается продать два объекта недвижимости в Испании, сообщает испанская газета El Mundo.
Бывшая жена Путина пытается продать свою недвижимость в Испании
Бывшая жена Путина пытается продать свою недвижимость в Испании
Людмила Очеретная и ее муж Артур продают два объекта недвижимости в городе Марбелья на юге Испании - квартиру площадью 229 квадратных метров и частный дом площадью 405 квадратных метров.
Оба объекта недвижимости находятся в элитарном жилом комплексе Марбельи Lomas del Rey.
Квартиру в комплексе Lomas del Rey Очеретная приобрела в 2011 году, а дом - три года спустя. Стоимость обоих этих объектов составляет 2,2 млн евро.
Как считают в El Mundo, желание бывшей жены Путина и ее нынешнего супруга избавиться от своих владений в Испании может быть вызвано опасениями по поводу их возможного включения в санкционные списки Евросоюза.
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