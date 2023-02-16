В Латвию с начала войны въехало 223 277 гражданина Украины

Через пункты пропуска на латвийско-российской границе в Латвию прибыли 205 776 граждан Украины.

В прошлом году визы категории С были выданы 7 553 гражданам Украины, а визы категории D - 60 гражданам.

На этой неделе на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов сообщил, что в настоящее время количество украинцев, пересекающих границу Латвии каждый день, сократилось почти в пять раз.

В Латвии вопрос о том, как и насколько широко продолжать поддержку, является предметом политических дискуссий, но план поддержки беженцев и его финансирование рассчитывались с учетом того, что в этом году в Латвию снова приедут 40 000 жителей Украины, как и в прошлом году.

В настоящее время в Латвии зарегистрировано 35 302 украинских беженца. До сих пор 39 348 жителей Украины получили вид на жительство с правом на трудоустройство, но имеют право на выезд в другую страну ЕС, которым некоторые и воспользовались.

Помощь с жильем требовалась 11 433 украинцам.

Среди зарегистрированных в Латвии беженцев 29% составляют несовершеннолетние, мужчины - 24%, женщины - 47%.