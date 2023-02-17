В Испании упростили процедуру аборта и смены пола

Закон об облегчении смены пола был принят 191 голосом "за" и 60 голосами "против". Отмечается, что воздержалось необычно большое количество депутатов - 91.

Реформу в области абортов поддержали 185 депутатов, против выступили 154.

Закон об изменении пола позволяет детям и подросткам в возрасте от 12 лет менять свою гендерную идентичность. Для детей старше 14 лет потребуется согласие родителей, а для детей младшего возраста потребуется одобрение судьи. Те, кому исполнилось 16 лет, смогут решить этот вопрос самостоятельно.

Консервативная оппозиция и католическая церковь раскритиковали закон. Эта идея также вызвала дебаты в левой правительственной коалиции.

Новый закон об абортах гарантирует возможность проведения аборта в государственных медицинских центрах, а также снижает возрастной порог, с которого женщина может сделать аборт без согласия родителей, до 16 лет. Закон также отменяет трехдневный "период обдумывания", который ранее был обязательным.

Бесплатная "аварийная контрацепция" также гарантируются законом.

Еще одним нововведением является так называемый "менструальный отпуск", который позволяет женщинам не выходить на работу и оставаться дома в случае сильных менструальных болей.