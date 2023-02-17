Морские маневры России и Китая у берегов Южной Африки: кому и зачем это нужно?

глава МИД Южной Африки Наледи Пандор в ходе встречи с Сергеем Лавровым Фото: Reuters

Главная задача военно-морских сил ЮАР - защита рыболовной отрасли в своих территориальных водах и борьба с пиратством в Индийском океане. "Им приходится объединяться с другими странами, чтобы поддерживать способность решать задачи у своих берегов - бороться с пиратами, например", - говорит она.

Кроме того, правящая в стране партия Африканский национальный конгресс (АНК) с давних пор поддерживает связи с Россией. Эта связь уходит корнями еще во времена до 1994 года, когда страной правило белое меньшинство, АНК находился в оппозиции и активно с этим боролся, в том числе при поддержке из Кремля, говорит доктор Алекс Вайнс из лондонского аналитического центра Чатем-хаус.

"Престарелые лидеры АНК все еще испытывают эмоциональную привязанность к Москве, поскольку она стабильно поддерживала их борьбу, - полагает он. - Из-за этого Южной Африке крайне сложно повернуться спиной к России из-за Украины".

Кроме того, сегодняшние связи между ЮАР, Россией и Китаем подкрепляются их общим участием в БРИКС - альянсе крупных развивающихся экономик, куда также входят Индия и Бразилия.

Что нужно России и Китаю?

Российская эскадра, возглавляемая фрегатом "Адмирал Горшков" Фото: Getty Images

Как полагает Денис Рева из южноафриканского Института изучения проблем безопасности, Москва посредством этих учений будет пытаться продемонстрировать, что несмотря на ее неуспехи в войне против Украины, ее вооруженные силы по-прежнему мощны.