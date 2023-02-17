Ринкевич запретил въезд в Латвию еще трем российским артистам

В МИД отмечают, что эти российские театральные деятели продолжают активно выступать на оккупированном Россией Крымском полуострове. С учетом принципиальной поддержки Латвией территориальной целостности Украины пребывание и выступление таких лиц в Латвии нежелательно.

В МИД подчеркивают, что Латвия решительно осуждает агрессию России против Украины и ее территориальной целостности с 2014 года, а также неспровоцированное и неоправданное полномасштабное военное нападение на Украину, которое продолжается уже почти год и в результате которого каждый день от жестоких действий российских вооруженных сил гибнут мирные жители и военнослужащие Украины.