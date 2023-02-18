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Полиция разыскивает мужчину с фотографии: у него может быть ценная для следствия информация

rus.tvnet.lv
Полиция разыскивает мужчину с фотографии: у него может быть ценная для следствия информация
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Фото: Valsts policija

Сотрудники северокурземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции просят помощи в выяснении личности изображенного на фотографии мужчины. Он, возможно, может предоставить ценную для следствия информацию о происшествии в Талси, сообщает Госполиция.

Стражи порядка просят осмотреть изображенного на фото мужчину и, если в вашем распоряжении есть какая-либо информация, которая поможет помочь в выяснении его личности или местонахождения, просят сообщать в полицию по номеру 110.

Государственная полиция просит отозваться и самого видимого на изображении человека.

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