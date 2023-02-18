Сотрудники северокурземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции просят помощи в выяснении личности изображенного на фотографии мужчины. Он, возможно, может предоставить ценную для следствия информацию о происшествии в Талси, сообщает Госполиция.
Полиция разыскивает мужчину с фотографии: у него может быть ценная для следствия информация
Полиция разыскивает мужчину с фотографии: у него может быть ценная для следствия информация
Стражи порядка просят осмотреть изображенного на фото мужчину и, если в вашем распоряжении есть какая-либо информация, которая поможет помочь в выяснении его личности или местонахождения, просят сообщать в полицию по номеру 110.
Государственная полиция просит отозваться и самого видимого на изображении человека.
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