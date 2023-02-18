Видео ⟩ В квартире загорелся матрас. Эвакуированы восемь человек и кот

"Горела лампа у потолка. У нее не было плафона. Обычная лампочка. На полке стоял матрас. И получается, что матрас прикоснулся к лампочке. Пока свет был включен, матрас нагрелся", - поясняет обитательница квартиры.

"Мы не заметили, что свет включен, потому что снаружи не видно, что на складе горит свет. Получается, что мы просто забыли выключить и не подумали о матраце. Первый раз, когда это происходит. Я никогда не видела такого большого пожара, обгорели все стены, шкафы, ламинат".

Семья рада, что несчастье удавалось вовремя заметить. Долго не думая, жильцы квартиры приняли решение вынести горящий матрас в подъезд.

Дальнейшие работы по тушению уже проходили в подъезде дома. Матрас сгорел в течение 10 минут. Перед прибытием спасателей его владельцы уже потушили дымящиеся остатки.

Видео: сюжет программы Degpunktā