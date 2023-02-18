В Даугавпилсе в жилом доме разгорелся пожар. Загорелся матрас. Когда пришли спасатели, пламя было погашено, но задымление было настолько сильным, что пришлось эвакуировать из здания восемь людей и кота, сообщает передача TV3 Degpunktā.
Видео ⟩ В квартире загорелся матрас. Эвакуированы восемь человек и кот
"Горела лампа у потолка. У нее не было плафона. Обычная лампочка. На полке стоял матрас. И получается, что матрас прикоснулся к лампочке. Пока свет был включен, матрас нагрелся", - поясняет обитательница квартиры.
"Мы не заметили, что свет включен, потому что снаружи не видно, что на складе горит свет. Получается, что мы просто забыли выключить и не подумали о матраце. Первый раз, когда это происходит. Я никогда не видела такого большого пожара, обгорели все стены, шкафы, ламинат".
Семья рада, что несчастье удавалось вовремя заметить. Долго не думая, жильцы квартиры приняли решение вынести горящий матрас в подъезд.
Дальнейшие работы по тушению уже проходили в подъезде дома. Матрас сгорел в течение 10 минут. Перед прибытием спасателей его владельцы уже потушили дымящиеся остатки.
Видео: сюжет программы Degpunktā
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