В эксклюзивной экономической зоне Японии упала северокорейская ракета

Пхеньян "выстрелил одну баллистическую ракету в восточном направлении. Она пролетела около 66 минут", - сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Хироказу Мацуно.

Он сказал, что ракета пролетела около 900 километров, достигнув максимальной высоты в 5700 километров.

"Эта серия действий Северной Кореи угрожает миру и стабильности Японии и международного сообщества, и это абсолютно непростительно", - добавил Мацуно.

Он сказал, что Япония подала протест по "дипломатическим каналам".

"Правительство ответит, тесно сотрудничая с международным сообществом, в том числе США и Южной Кореей, на проходящем заседании Совета министров иностранных дел G7 и Совета безопасности ООН", - сообщил Мацуно.

Заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино ранее сообщил, что прогнозируется падение ракеты примерно в 200 километрах к западу от северного острова Японии Осима.

В ноябре прошлого года в эксклюзивной экономической зоне Японии уже упала ракета, запущенная Пхеньяном.