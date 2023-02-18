Россия запустила крылатые ракеты над Южно-Украинской АЭС

"Угроза ракетного удара по реактору с возможными последствиями - ядерной катастрофой - снова была высокой", - заявили в "Энергоатоме".

"Энергоатом" в очередной раз обратилась к Международному агентству по атомной энергии (IAEA) с требованием осуществить все возможные меры, чтобы остановить российский ядерный терроризм, вывезти российские военные отряды с территории Запорожской АЭС и построить вокруг нее демилитаризованную зону, а также установить зону запрета на полеты над ядерным оборудованием по всей Украине.