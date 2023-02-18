Российские войска запустили крылатые ракеты по траектории над Южно-Украинской АЭС. Полет ракет над АЭС зафиксирован в 8:25 и 8:27, сообщает "Энергоатом".
Россия запустила крылатые ракеты над Южно-Украинской АЭС
Россия запустила крылатые ракеты над Южно-Украинской АЭС
"Угроза ракетного удара по реактору с возможными последствиями - ядерной катастрофой - снова была высокой", - заявили в "Энергоатоме".
"Это очередной акт ядерного терроризма России, который угрожает безопасности всего мира", - подчеркнули эксперты.
"Энергоатом" в очередной раз обратилась к Международному агентству по атомной энергии (IAEA) с требованием осуществить все возможные меры, чтобы остановить российский ядерный терроризм, вывезти российские военные отряды с территории Запорожской АЭС и построить вокруг нее демилитаризованную зону, а также установить зону запрета на полеты над ядерным оборудованием по всей Украине.
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