Сб, 18.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Россия запустила крылатые ракеты над Южно-Украинской АЭС

rus.tvnet.lv
Россия запустила крылатые ракеты над Южно-Украинской АЭС
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Запущенная ракета.
Запущенная ракета. Фото: AP/Scanpix

Российские войска запустили крылатые ракеты по траектории над Южно-Украинской АЭС. Полет ракет над АЭС зафиксирован в 8:25 и 8:27, сообщает "Энергоатом".

"Угроза ракетного удара по реактору с возможными последствиями - ядерной катастрофой - снова была высокой", - заявили в "Энергоатоме".

"Это очередной акт ядерного терроризма России, который угрожает безопасности всего мира", - подчеркнули эксперты.

"Энергоатом" в очередной раз обратилась к Международному агентству по атомной энергии (IAEA) с требованием осуществить все возможные меры, чтобы остановить российский ядерный терроризм, вывезти российские военные отряды с территории Запорожской АЭС и построить вокруг нее демилитаризованную зону, а также установить зону запрета на полеты над ядерным оборудованием по всей Украине.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх