Нидерланды выдворили нескольких дипломатов России

"Несмотря на многочисленные попытки Нидерландов найти решение, Россия продолжает попытки заполучить работников разведывательных служб в Нидерландах под дипломатическим прикрытием. Мы не можем этого допустить и не допустим", - заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра.

Он добавил, что "важно сохранить посольство открытым как канал коммуникации даже сейчас, когда отношения с Россией тяжелее, чем когда-либо".

Дипломатам России дается две недели, чтобы оставить страну. Также российской торговой миссии в Амстердаме дано распоряжение до вторника закрыть свои двери.

Правительство не только обвинило Россию в попытке разместить шпионов в Нидерландах, но также заявило, что Москва отказывается предоставить визы дипломатам Нидерландов в консульстве Нидерландов в Санкт-Петербурге и в посольстве в столице России.

С понедельника закрывается генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге.

Вскоре после того, как Россия напала на Украину, правительство Нидерландов выдворило 17 работников российской разведки. Россия ответила, что выдворит 15 дипломатов Нидерландов.