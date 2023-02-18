Правительство Нидерландов в субботу объявило, что многие российские дипломаты будут вынуждены покинуть страну, обвиняя Москву в попытке тайно ввозить шпионов в страну, где находятся такие органы, как Международный уголовный суд и Организация по запрету химического оружия (ОЗХО).
Нидерланды выдворили нескольких дипломатов России
"Несмотря на многочисленные попытки Нидерландов найти решение, Россия продолжает попытки заполучить работников разведывательных служб в Нидерландах под дипломатическим прикрытием. Мы не можем этого допустить и не допустим", - заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра.
Он добавил, что "важно сохранить посольство открытым как канал коммуникации даже сейчас, когда отношения с Россией тяжелее, чем когда-либо".
Дипломатам России дается две недели, чтобы оставить страну. Также российской торговой миссии в Амстердаме дано распоряжение до вторника закрыть свои двери.
Правительство не только обвинило Россию в попытке разместить шпионов в Нидерландах, но также заявило, что Москва отказывается предоставить визы дипломатам Нидерландов в консульстве Нидерландов в Санкт-Петербурге и в посольстве в столице России.
С понедельника закрывается генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге.
Вскоре после того, как Россия напала на Украину, правительство Нидерландов выдворило 17 работников российской разведки. Россия ответила, что выдворит 15 дипломатов Нидерландов.
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