Сб, 18.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Нидерланды выдворили нескольких дипломатов России

rus.tvnet.lv
Нидерланды выдворили нескольких дипломатов России
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. Фото: EVERT ELZINGA/EPA

Правительство Нидерландов в субботу объявило, что многие российские дипломаты будут вынуждены покинуть страну, обвиняя Москву в попытке тайно ввозить шпионов в страну, где находятся такие органы, как Международный уголовный суд и Организация по запрету химического оружия (ОЗХО).

"Несмотря на многочисленные попытки Нидерландов найти решение, Россия продолжает попытки заполучить работников разведывательных служб в Нидерландах под дипломатическим прикрытием. Мы не можем этого допустить и не допустим", - заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра.

Он добавил, что "важно сохранить посольство открытым как канал коммуникации даже сейчас, когда отношения с Россией тяжелее, чем когда-либо".

Дипломатам России дается две недели, чтобы оставить страну. Также российской торговой миссии в Амстердаме дано распоряжение до вторника закрыть свои двери.

Правительство не только обвинило Россию в попытке разместить шпионов в Нидерландах, но также заявило, что Москва отказывается предоставить визы дипломатам Нидерландов в консульстве Нидерландов в Санкт-Петербурге и в посольстве в столице России.

С понедельника закрывается генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге.

Вскоре после того, как Россия напала на Украину, правительство Нидерландов выдворило 17 работников российской разведки. Россия ответила, что выдворит 15 дипломатов Нидерландов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх