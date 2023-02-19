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Из-за горящего мусора эвакуировали шесть человек

rus.tvnet.lv/LETA
Из-за горящего мусора эвакуировали шесть человек
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Пожарный. Иллюстративное фото.
Пожарный. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

В ночь на воскресенье сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) эвакуировали шесть человек из дома в Риге из-за горящего мусора, сообщили агентству LETA в VUGD.

На первом этаже девятиэтажного дома на ул. Салнас горели отходы в контейнере и деревянные конструкции площадью четыре квадратных метра.

Из здания эвакуированы шесть человек. В 01:12 работы на месте происшествия были завершены.

Всего за прошедшие сутки, с 6:30 утра 18 февраля до 6:30 утра 19 февраля, в VUGD поступило 52 вызова - 15 на пожары, 32 на спасательные работы, а пять вызовов оказались ложными.

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