39-й президент США Джимми Картер, которому теперь 98 лет, после нескольких госпитализации отказался от дальнейшего лечения, сообщил в социальной сети Twitter Центр Картера.
Экс-президент США Джимми Картер решил умереть дома
Президент США решил провести остаток жизни дома в Плейнсе, штат Джорджия, "получая хосписный уход вместо дополнительного медицинского вмешательства".
Семья Картера сообщила, что полностью его поддерживают. Родственники попросили соблюдать право бывшего президента на конфиденциальность, сказано в сообщении.
https://t.co/1auzIG0yqy pic.twitter.com/JJQMWgg8DW— The Carter Center (@CarterCenter) February 18, 2023
Центр Картера не уточняет, c чем связано решение экс-президента США. Как пишет The New Times, у Картера заранее диагностирована меланома, которая дала метастазы на печень и мозг. После курса лечения в конце 2015 года экс-президент объявил, что победил рак. В последующие годы Картер несколько раз попадал в больницу из-за переломов после падения.
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