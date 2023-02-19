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Экс-президент США Джимми Картер решил умереть дома

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Экс-президент США Джимми Картер решил умереть дома
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Экс-президент США Джимми Картер
Экс-президент США Джимми Картер Фото: Reuters/ScanPix

39-й президент США Джимми Картер, которому теперь 98 лет, после нескольких госпитализации отказался от дальнейшего лечения, сообщил в социальной сети Twitter Центр Картера.

Президент США решил провести остаток жизни дома в Плейнсе, штат Джорджия, "получая хосписный уход вместо дополнительного медицинского вмешательства".

Семья Картера сообщила, что полностью его поддерживают. Родственники попросили соблюдать право бывшего президента на конфиденциальность, сказано в сообщении.

Центр Картера не уточняет, c чем связано решение экс-президента США. Как пишет The New Times, у Картера заранее диагностирована меланома, которая дала метастазы на печень и мозг. После курса лечения в конце 2015 года экс-президент объявил, что победил рак. В последующие годы Картер несколько раз попадал в больницу из-за переломов после падения.

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