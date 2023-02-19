В субботу на дорогах Латвии погибли два человека; поймано 15 пьяных водителей

В субботу, 18 февраля, около 10:20 в Кантиниекской волости Резекненского края водитель экскаватора, двигаясь задним ходом, наехал на мужчину, который скончался на месте аварии.

Также в субботу около 21:00 в Саласпилсском крае, на улице Миера, водитель BMW наехал на велосипедиста, который скончался на месте аварии.

Всего за минувшие сутки зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий, в авариях шесть человек пострадали и двое погибли.

В минувшие сутки задержано 15 пьяных водителей

За минувшие сутки 15 водителей были задержаны за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Девять задержанных были в такой степени опьянения, что им грозит конфискация транспортного средства или возмещение его стоимости.

Всего за минувшие сутки зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали шесть человек.

За превышение разрешенной скорости движения составлено 129 протоколов.