СМИ: выявление российского агента в немецкой разведке подорвало доверие союзников к ней

Узнав, что Эллер находится под пристальным вниманием в связи с утечкой информации из БНД, ФБР установило за ним практически круглосуточное наблюдение.

В итоге 12 января, когда он собрался снова лететь в Мюнхен, в аэропорту его взяли агенты ФБР. Эллер согласился пройти допрос и сдать свои электронные приборы - ноутбук и мобильный телефон.

На допросе он рассказал, что работает на БНД и выдал любопытные подробности, например, что перевозил секретные файлы БНД в Россию, а назад привозил конверты, по его мнению, с деньгами для Линке. Эллер также рассказал, что контактировал с сотрудниками ФСБ.

Министерство юстиции раздумывало, стоит ли выдвигать обвинения против Эллера в США, но в итоге предпочло отправить его в Германию, где его ждали более серьезные обвинения.

Эллеру было приказано покинуть страну. Его посадили на самолет до Мюнхена, где его уже ждали немецкие полицейские с ордером на арест.

В свою очередь, Линке обвиняется в злоупотреблении своими полномочиями в БНД, чтобы помочь Эллеру пересечь немецкую границу с секретными файлами и наличными. В американской прессе появились даже сведения о том, что некий сотрудник БНД, по-видимому, действуя по приказу Линке, помогал Эллеру обходить таможенный досмотр в Мюнхене.

Следователи обнаружили по меньшей мере четыре платежа, которые Эллер доставил Линке, на общую сумму около 100 тысяч долларов.