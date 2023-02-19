Видео ⟩ Трагическая авария в Литве: ехавший по встречной полосе Mercedes столкнулся с двумя машинами

В субботу, 18 февраля, в Каунасе автомобиль марки Mercedes-Benz, двигаясь по полосе встречного движения, вызвал лобовое столкновение с автомобилями BMW и Škoda. В результате трагической аварии погибли два человека, еще двое были госпитализированы, сообщает литовский портал 15min.lt.