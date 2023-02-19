В субботу, 18 февраля, в Каунасе автомобиль марки Mercedes-Benz, двигаясь по полосе встречного движения, вызвал лобовое столкновение с автомобилями BMW и Škoda. В результате трагической аварии погибли два человека, еще двое были госпитализированы, сообщает литовский портал 15min.lt.
Видео ⟩ Трагическая авария в Литве: ехавший по встречной полосе Mercedes столкнулся с двумя машинами
Трагическая авария в Литве: ехавший по встречной полосе Mercedes столкнулся с двумя машинами
Как поясняет литовская полиция, после столкновения автомобиль Mercedes-Benz GL550 загорелся. В аварии погибли водители Mercedes-Benz GL550 и BMW 540.
Свидетельница аварии, ехавшая домой из Клайпеды, рассказала, что люди хотели помочь пострадавшим, поспешили в горящей машине, искали огнетушители.
Начат уголовный процесс.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова