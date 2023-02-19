Вс, 19.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Трагическая авария в Литве: ехавший по встречной полосе Mercedes столкнулся с двумя машинами

rus.tvnet.lv
Трагическая авария в Литве: ехавший по встречной полосе Mercedes столкнулся с двумя машинами
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Последствия трагической аварии в Литве
Последствия трагической аварии в Литве Фото: Ekrānuzņēmums

В субботу, 18 февраля, в Каунасе автомобиль марки Mercedes-Benz, двигаясь по полосе встречного движения, вызвал лобовое столкновение с автомобилями BMW и Škoda. В результате трагической аварии погибли два человека, еще двое были госпитализированы, сообщает литовский портал 15min.lt.

Как поясняет литовская полиция, после столкновения автомобиль Mercedes-Benz GL550 загорелся. В аварии погибли водители Mercedes-Benz GL550 и BMW 540.

Свидетельница аварии, ехавшая домой из Клайпеды, рассказала, что люди хотели помочь пострадавшим, поспешили в горящей машине, искали огнетушители.

Начат уголовный процесс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх