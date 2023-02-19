Кадыров похвалил Пригожина и сообщил о планах создать свою частную военную компанию

"Не перестаю радоваться успехам ЧВК "Вагнер" в зоне СВО. Казалось бы, частная военная компания, а достичь сумела очень внушительных результатов. И это при том, что штурмовые бригады ЧВК всегда берут на себя чрезвычайно тяжелую часть работы. Невзирая на все сложности, "Вагнер" достигает поставленной цели в любой ситуации", - говорится в сообщении Кадырова.

В субботу американский Институт изучения войны (ISW) написал в своем обзоре, что Кадыров, вероятно, отверг предложение Пригожина присоединиться к возобновившейся информационной кампании против Министерства обороны России, так как сомневается в том, что эта кампания поможет восстановить ослабевающее влияние Пригожина.

По мнению аналитиков ISW, Кадыров отказался присоединиться кампании, потому что его формальные связи с Кремлем и положение во власти ему более выгодны, чем какие-либо политические отношения с Пригожиным.

"Я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому БРАТУ Евгению Пригожину и создать частную военную компанию", - говорится в сообщении Кадырова в Telegram.