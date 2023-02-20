Если Россия проиграет войну и Путина в Кремле заменит другой человек, но режим останется прежним, империалистические усилия России продолжатся. Для Европы это будет означать, что ей придется продолжать вооружаться, а угроза не уменьшится, заявил российский оппозиционер Михаил Ходорковский в интервью программе Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.
Ходорковский: уход Путина не гарантирует отказ России от военной риторики
Ходорковский подчеркнул, что это, безусловно, война Кремля, потому что все те люди, которые сейчас находятся в Кремле, так или иначе являются бенефициарами этой войны. Это те люди, которым также обязательно стоит сесть на скамью подсудимых.
Российский оппозиционер также предупредил, что если Россия проиграет войну и Путина в Кремле сменит другой человек, но режим останется прежним, империалистические усилия России продолжатся.
"Систему надо менять - надо переходить к тому, что федеральный центр фактически формируется и зависит от регионов. Это изменение - децентрализация России - является гарантией против империализма и агрессивных планов", - резюмировал Ходорковский.
Полномасштабное военное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года. Михаил Ходорковский и многие другие российские оппозиционеры выступают против войны и за немедленное отступление российских войск с территории Украины.
Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)
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