Военный эксперт: война в Украине будет продолжаться весь 2023 год

Военный эксперт признал, что с приближением годовщины войны вероятность нового наступления России на Украину на этой неделе очень высока. Уже сейчас российские войска атакуют практически по всем направлениям, но, по оценке Раева, не все так безнадежно. Украина даже способна нанести ответный удар и вернуть часть территорий.

Оценивая, каким может быть возможное российское наступление, Раев отметил, что проблема в этом плане заключается в том, что доподлинно неизвестно, сколько и каких именно российских сил сосредоточено вокруг северной границы Украины. Ясно только то, что Россия снова смогла собрать армию.

Серьезных ошибок в действиях украинской армии за последний год Раев не видит, поскольку, отразив атаку агрессора, ВСУ было сделано даже больше, чем ожидало большинство украинцев.

"В этой войне ничего не потеряно, - сказал Раев, - но нет причин говорить о легких временах, и впереди у нас еще несколько тяжелых месяцев".

Эксперт подсчитал, что война может продолжаться все лето и осень, а ожидать ее окончания скорее стоит в следующем году. В связи с этим будет важно, насколько сильной будет ожидаемая в настоящее время российская атака и способность украинцев ее отразить.

В свою очередь, говоря о поставках вооружений, Раев подчеркнул, что важен не только сам факт поставки, но и их количество. Например, если танки Leopard 2 будут поставляться количеством лишь по одному батальону, то этого недостаточно.

Раев считает, что Россия изменила свое отношение и в настоящее время пытается не захватить большие территории Украины, а уничтожить или значительно ослабить украинскую армию. Поэтому особого прогресса в территориальном плане мы не видим, добавил эксперт.