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Зеленский: Украина не будет отстаивать Бахмут "любой ценой"

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Зеленский: Украина не будет отстаивать Бахмут "любой ценой"
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Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE \ apaimages

Украина не будет отстаивать Бахмут, где сейчас ведутся ожесточенные бои, любой ценой, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

"Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие города в опустошенном русскими Донбассе. Нам важно его защитить, но не любой ценой, чтобы все погибли.

Мы будем воевать, пока это разумно", - сказал Зеленский.

По словам главы Украины, войска РФ продолжат наступление на Славянск и Краматорск, до границ Донецкой области и Днепра, если смогут. "Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующую контратаку", - добавил Владимир Зеленский.

Попытки российской армии захватить Бахмут продолжаются уже больше полугода. В начале февраля Зеленский говорил, что "Бахмут никто не отдаст", а на пресс-конференции после саммита ЕС в Киеве сказал, заявил: "Мы будем бороться сколько сможем".

13 февраля киевские власти закрыли въезд в Бахмут для журналистов и волонтеров, пообещав в ближайшие дни "важные события". На данный момент город уже практически полностью разрушен, но там все еще остаются люди.

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