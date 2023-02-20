Зеленский: Украина не будет отстаивать Бахмут "любой ценой"

"Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие города в опустошенном русскими Донбассе. Нам важно его защитить, но не любой ценой, чтобы все погибли.

Мы будем воевать, пока это разумно", - сказал Зеленский.

По словам главы Украины, войска РФ продолжат наступление на Славянск и Краматорск, до границ Донецкой области и Днепра, если смогут. "Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующую контратаку", - добавил Владимир Зеленский.

Попытки российской армии захватить Бахмут продолжаются уже больше полугода. В начале февраля Зеленский говорил, что "Бахмут никто не отдаст", а на пресс-конференции после саммита ЕС в Киеве сказал, заявил: "Мы будем бороться сколько сможем".

13 февраля киевские власти закрыли въезд в Бахмут для журналистов и волонтеров, пообещав в ближайшие дни "важные события". На данный момент город уже практически полностью разрушен, но там все еще остаются люди.