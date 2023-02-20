Трагическое ДТП в Видземе: погиб человек

​Авария с погибшим произошла в Ранкской волости Гулбенского края, где около 17:00 произошло столкновение двух автомобилей - Audi и VW. Водители обоих автомобилей и пассажирка VW получили травмы, а пассажир Audi погиб.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили погибшего из автомобиля, а три человека выбрались из автомашин самостоятельно.

​Вчера полиция задержала 14 водителей за вождение в нетрезвом виде. Девять из них находились в состоянии сильного опьянения, поэтому к ним применено уголовное наказание в виде конфискации автомобиля или возмещения его стоимости.

За превышение скорости вчера составлен 131 протокол, за агрессивное вождение - шесть, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 392 протокола.