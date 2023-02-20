Politico: администрация Байдена призвала Украину не затягивать с контрнаступлением

Белый дом рекомендует Украине готовиться к контрнаступлению уже сейчас, пока вооружение из США и Европы доставляется в Украину без серьезных препятствий. По имеющейся у Politico информации, Белый дом обеспокоен тем, что европейская поддержка Украины в будущем может быть ограничена.

Как сообщалось, в понедельник, 20 февраля, Джо Байден приехал с неанонсированным визитом в Киев, где сообщил, что прибыл, чтобы "подтвердить непоколебимую приверженность США демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", а также анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов долларов, которая будет включать артиллерийские боеприпасы, радары воздушного наблюдения и противотанковые системы. По его словам, Белый Дом объявит об этом во вторник.

"Я с нетерпением жду поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами стран-союзников [НАТО] на Восточном фланге. И также выступить с тезисами о том, как США будут продолжать объединять мир в поддержку народа Украины и прав человека, согласно Уставу ООН, который объединяет нас во всем мире", - добавил президент США.

Также Байден пообещал ввести новые санкции в отношении российской элиты и компаний, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс, а на совместной пресс-конференции пообещал выделить Украине "миллиарды" в виде бюджетной помощи и предупредил о тяжелых "днях, неделях и годах" впереди. По сообщению Reuters, Зеленский также заявил, что обсудил с Байденом вопрос о дальнобойном оружии.

Галерея: Бахмут, Украина, февраль 2023 г.