Президент США Джо Байден посетил Киев в рамках своего визита в Европу, пишет "Медуза" со ссылкой на украинские СМИ. Это первый его визит в Украину с начала военных действий в феврале 2022 года.
Фото, видео ⟩ Джо Байден прибыл в Киев
Как пишет The New York Times, президент США тайно прибыл в Киев утром на поезде из Польши. Американского лидера заметили вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским у Михайловского собора. Как пишет "Украинская правда", Байден приехал в храм почтить память военнослужащих Украины, погибших в ходе войны. В этот момент в Киеве объявили воздушную тревогу. Этот момент попал на видео.
Позднее Зеленский официально подтвердил визит главы США. "Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит - очень важное проявление поддержки для всех украинцев", - подписал он совместное фото с президентом США в своем Instagram.
В ходе визита Байден официально сообщил, что прибыл в Киев, чтобы "подтвердить непоколебимую приверженность США демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", а также анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов долларов, которая будет включать артиллерийские боеприпасы, радары воздушного наблюдения и противотанковые системы. По его словам, Белый Дом объявит об этом во вторник.
"Я с нетерпением жду поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами стран-союзников [НАТО] на Восточном фланге. И также выступить с тезисами о том, как США будут продолжать объединять мир в поддержку народа Украины и прав человека, согласно Уставу ООН, который объединяет нас во всем мире", - добавил президент США.
Также Байден пообещал ввести новые санкции в отношении российской элиты и компаний, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс, а на совместной пресс-конференции пообещал выделить Украине "миллиарды" в виде бюджетной помощи и предупредил о тяжелых "днях, неделях и годах" впереди. По сообщению Reuters, Зеленский также заявил, что обсудил с Байденом вопрос о дальнобойном оружии.
"Путин думал, что сможет продержаться дольше, чем мы, - сказал Байден в Киеве. - Сомневаюсь, что он так думает сейчас".
Во время совместной с Зеленским пресс-конференции президент США раскрыл подробности нового пакета военной помощи. По его словам, США и 50 стран-партнеров передадут Украине более 700 танков, больше тысячи бронированных машин, тысячу артиллерийских систем и более двух миллионов снарядов.
Визит Байдена в Киев ранее не анонсировался. Утром 20 февраля были перекрыты улицы в центре украинской столицы, в том числе вблизи посольства США и железнодорожного вокзала. В украинском МИДе говорили, что Киев посетит кто-то из "главных" западных союзников страны и обещали "сюрприз".
В Белом доме сообщали, что с 20 по 22 февраля Байден посетит Польшу, где встретится с президентом Анджеем Дудой и выступит с речью к годовщине российского вторжения в Украину. На фоне поездки Байдена ходили слухи, что в Польше он встретится с Зеленским или посетит Украину. В Белом доме это отрицали.
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