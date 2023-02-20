Фото, видео ⟩ Джо Байден прибыл в Киев

Как пишет The New York Times, президент США тайно прибыл в Киев утром на поезде из Польши. Американского лидера заметили вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским у Михайловского собора. Как пишет "Украинская правда", Байден приехал в храм почтить память военнослужащих Украины, погибших в ходе войны. В этот момент в Киеве объявили воздушную тревогу. Этот момент попал на видео.

Позднее Зеленский официально подтвердил визит главы США. "Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит - очень важное проявление поддержки для всех украинцев", - подписал он совместное фото с президентом США в своем Instagram.

В ходе визита Байден официально сообщил, что прибыл в Киев, чтобы "подтвердить непоколебимую приверженность США демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", а также анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов долларов, которая будет включать артиллерийские боеприпасы, радары воздушного наблюдения и противотанковые системы. По его словам, Белый Дом объявит об этом во вторник.