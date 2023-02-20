"Повышение ставок, когда Путину нечем ответить": что говорят о визите Байдена в Киев

"Предположим, что, взбесившись, Путин отдаст приказ о нанесении удара по Киеву. В этой ситуации армия может отказаться этот приказ выполнять - там ведь понимают, что это будет уже не "СВО", а полноценная война. И совершенно не факт, что российские военные к ней готовы. А отказ выполнять приказ - это уже по сути попытка переворота", - строит предположения Галлямов, ранее сотрудничавший с Кремлем, а теперь его жестко критикующий.

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"Байден в Киеве, Путину надо ехать в Донецк"

Провластный политолог Сергей Марков заявил, что Байдену ничего не угрожает в Украине, с которой Россия воюет уже почти год (во время прогулки президента США по Киеву там и в остальной Украине объявили воздушную тревогу).

"Байден посещает Киев не потому, что он такой смелый, а потому, что его враг Путин такой честный и цивилизованный. Байден может спокойно посещать Киев, потому что он уверен, что Путин сдержит свое слово и Байдену ничего не угрожает, - написал Марков в канале "Логика Маркова". - А Путин не посещает Донецк, потому что все знают, что в Киеве у власти террористы и обязательно попытаются убить Путина множеством способов".

"Байден в Киеве, Путину надо ехать в Донецк, - пишут острословы. И снова полумеры. Не в Донецк, а в Мариуполь", - отшутился политтехнолог Константин Калачев.