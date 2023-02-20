Нидерланды обвиняют Россию в подготовке диверсии

Россия тайно собирала данные об энергосистеме Нидерландов с целью совершения диверсии. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщила Служба военной разведки и безопасности королевства (MIVD) в Гааге.

По данным нидерландской спецслужбы, несколько месяцев назад в Северном море было замечено российское судно, собиравшее информацию о парках ветрогенераторов. По словам главы MIVD Яна Свилленса, действия судна представляли собой "подготовку к нанесению ущерба и диверсии". Береговая охрана и военно-морские силы Нидерландов вовремя обнаружили шпионское судно и заставили его свернуть, уточнил он.

По оценке Свилленса, Россия по-прежнему "очень заинтересована" в сведениях, касающихся инфраструктуры в Северном море. В частности, речь идет о проложенных по дну интернет-кабелях и газопроводах. "Это делает очевидным тот факт, что угроза для Нидерландов конкретнее, чем многие думают", - подчеркнул глава военной разведки королевства.

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