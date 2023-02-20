На Юрмалас гатве столкнулись трамвай и автомобиль. Движение ограничено

Вызов на место происшествия, на Юрмалас гатве, поступил в 19:51. По первоначальной информации, в аварию попал Jeep Grand Cherokee и трамвай 1-го маршрута.

В аварии пострадал один человек. По предварительной информации, в аварию могли быть вовлечены еще несколько автомобилей.

Uzmanību! 1.maršruta tramvajiem apstājusies kustība Jūrmalas gatvē abos virzienos, transportlīdzekļu sadursmes dēļ. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) February 20, 2023