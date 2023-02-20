В результате столкновения легкового автомобиля с трамваем 1-го маршрута компании Rīgas Satiksmes движение трамваев этого маршрута было временно приостановлено, сообщили TVNET в Государственной полиции.
На Юрмалас гатве столкнулись трамвай и автомобиль. Движение ограничено
На Юрмалас гатве столкнулись трамвай и автомобиль. Движение ограничено
Вызов на место происшествия, на Юрмалас гатве, поступил в 19:51. По первоначальной информации, в аварию попал Jeep Grand Cherokee и трамвай 1-го маршрута.
В аварии пострадал один человек. По предварительной информации, в аварию могли быть вовлечены еще несколько автомобилей.
Uzmanību! 1.maršruta tramvajiem apstājusies kustība Jūrmalas gatvē abos virzienos, transportlīdzekļu sadursmes dēļ.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) February 20, 2023
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