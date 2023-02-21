США обвинили Китай в намерении дать России оружие. Пекин готовит мирный план и отправляет делегацию в Москву

Однако если Китай действительно согласится начать поставки оружия России, американо-китайские отношения могут испортиться еще более основательно.

Республиканский сенатор Линдси Грэм заявил, что подобное развитие событий станет для связей двух стран настоящей катастрофой. "Это как купить билет на "Титаник" после того, как ты уже посмотрел про него фильм, - сказал политик в интервью ABC News. - Этого делать нельзя".

Во время интервью журналистам Блинкен также заявил, что США озабочены тем, что Китай помогает России уходить от западных экономических санкций.

После начала российского вторжения объемы российско-китайской торговли продолжают расти, и Пекин стал одним из основных покупателей российских нефти, газа и угля.

Визит в Москву и мирный план Пекина

Между тем, в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Ван И - глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Компартии Китая - в ближайшее время отправится с визитом в Москву и может встретиться с Путиным.

Анонимный дипломатический источник сообщил агентству Рейтер, что Ван И в числе прочего обсудит китайские предложения о мирном урегулировании конфликта в Украине.

Во время Мюнхенской конференции Ван И сообщил, что китайский план вскоре будет опубликован - и в нем будет зафиксирована необходимость уважать территориальную целостность всех стран.

Как передает агентство Рейтер, в Мюнхене Ван И заявил, что в связи с войной в Украине Китай "не стоял безучастно, но и не подливал масла в огонь". "Я думаю, что все должны начать думать спокойно, особенно наши друзья в Европе, о том, как мы можем остановить эту войну", - сказал глава китайской дипломатии.

Он добавил, что есть "некоторые силы, которые явно не хотят успеха переговоров или быстрого конца войны".

Тем временем министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил журналистам, что в пятницу, 24 февраля, в годовщину начала российского полномасштабного вторжения, лидер Китая Си Цзиньпин выступит с речью о мирном урегулировании конфликта.