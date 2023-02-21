Эксперт прогнозирует главные моменты речи Путина

По его мнению, Путин в своем выступлении повторит мысль о том, что война в Украине оправдана, а также, что у России не было другого выбора, кроме как начать войну.

Президент России может рассказать о необходимости идти на жертвы и нести потери в условиях войны, но все это во имя светлого будущего.

Директор Центра безопасности и стратегических исследований предположил, что в речи будут подчеркнуты такие преимущества, как "освобожденные" территории Украины в начале войны. Также будет хвастовство военным потенциалом России, которого должно хватить для победы в войне.

"Возможно, Путин снова будет угрожать ядерным оружием. Будет много жалоб на враждебный Запад, который наконец-то "показал свое истинное лицо" в контексте этой войны", - уверен Ростокс.

Путин может подчеркнуть, что война не оказала большого влияния на российскую экономику - падение валового внутреннего продукта в прошлом году было совсем небольшим. Российский президент обязательно расскажет о приобретении других рынков в Азии, Африке и Латинской Америке. Путин укажет, что Россия прилагает большие усилия для улучшения своего экономического положения в этом году.

"В речи, вероятно, будут упомянуты Соединенные Штаты как самый важный противник России, в том числе в контексте вчерашнего визита президента США Джо Байдена в Киев. Это будет представлено как еще одно доказательство враждебности Запада", - сказал Ростокс.

Директор Центра безопасности и стратегических исследований признал, что в послании президента России не будет далеко идущих заявлений о мобилизации.