В июне прошлого года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) ввел запрет на вещание всех российских телеканалов, однако это не помогло привлечь аудиторию к местным каналам. К такому выводу пришли участники передачи Rus.LSM.lv "Безопасность в Европе", которые отмечают, что эта аудитория "где-то потерялась", главным образом, в интернете.
Помог ли запрет российских телеканалов привлечь аудиторию к местным? Комментарий экспертов
Так, по словам медиаэксперта, члена правления Ассоциации за легальное содержание и бывшего члена NEPLP Гунты Лидаки, проведенное в августе-сентябре прошлого года Национальным советом по электронным СМИ исследование показало, что большая часть жителей Латвии хотела бы смотреть российское телевидение и после введения запрета:
"Данные показали, что 60% латвийского населения (среди русского населения это было 95%) хотело бы смотреть российские каналы. Так что главный вопрос был, куда они после запрета с этим желанием ушли.
Искать возможность смотреть очень быстро начали 8% опрошенных. И 24% увидели, что это можно найти в социальных сетях. Это Facebook, YouTube, Telegram-каналы, где все можно "достать". И сейчас вопрос - какая часть населения осталась на наших, латвийских каналах, а сколько ушло.
Данные показывают, что "теневая" аудитория после закрытия российских каналов увеличилась! Те национальные латвийские каналы, которые смотрели - у них аудитория не увеличилась. Их аудитория осталась такой же или сократилась. Те, кто смотрел российские каналы, ушли в "тень" или какие-то непонятные пространства, о которых мы ничего не знаем. И сейчас главное - понять, где эта аудитория".
В свою очередь главный редактор портала RUS TVNET Эрика Сташкевич в ходе дискуссии отметила, что делать однозначный вывод о том, что после решения NEPLP информационное пространство Латвии стало более безопасным, было бы слишком оптимистично:
"Думаю, делать однозначный вывод, что после этого решения информационное пространство Латвии стало безопасным наилучшим, было бы слишком оптимистично. Сказать, что уровень возможного "облучения" населения Латвии снизился - наверное, можно сказать. И провести довольно четкую черту до и после 24 февраля прошлого года. И вот те каналы, которые были отключены - я в целом не сторонница отключения каналов, но, видя, что там происходит, наверное, я могла бы согласиться с NEPLP, чтобы сократить уровень какого-то бешеного "облучения".
Но создавать сразу иллюзию того, что вдруг стало все безопасно - нет, потому что не было такой прямой корреляции: отключили эти телеканалы, и тут же население Латвии переключило кнопку и сразу же стало смотреть общественные СМИ, контент, созданный в Латвии, тут же стало все прекрасно понимать... Нет, не было такой корреляции, что тут же выросло потребление местного контента.
И во-вторых - есть совершенно другие возможности эти все ограничения обойти. Никто не называет цифр, но есть IP-TV, есть обходы, VPN. Ядерная аудитория этих телеканалов и этих программ все равно осталась, она все равно по-прежнему это смотрит, и никакие штрафы эту аудиторию не пугают.
Аудитория, которая не занимается коробочками IP-TV и, может быть, не так сильно скучает по Соловьеву, но, тем не менее, скучает по другому контенту - она перебралась успешно в Telegram. Или (какая-то часть) в TikTok. То есть сказать, что глобально это [решение NEPLP] что-то решило - нет. Сделало ли это шаг навстречу? Может быть".
В программе приняли участие:
- Гунта Лидака, медиаэксперт, бывший член Национального совета по электронным СМИ
- Ника Алексеева, исследовательница дезинформации
- Эрика Сташкевич, главный редактор портала RUS TVNET
- Сигита Струберга, генеральный секретарь Латвийской Трансатлантической организации, преподаватель факультета политологии Латвийского Университета
- Рихардс Бамбалс, глава департамента координации стратегических коммуникаций Государственной канцелярии
- Сандра Калниете, депутат Европарламента ("Новое Единство")
- Андрей Коваленко, исполнительный директор Академии украинской прессы
Видео: Передача "Безопасность в Европе"
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