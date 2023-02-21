Помог ли запрет российских телеканалов привлечь аудиторию к местным? Комментарий экспертов

В свою очередь главный редактор портала RUS TVNET Эрика Сташкевич в ходе дискуссии отметила, что делать однозначный вывод о том, что после решения NEPLP информационное пространство Латвии стало более безопасным, было бы слишком оптимистично:

"Думаю, делать однозначный вывод, что после этого решения информационное пространство Латвии стало безопасным наилучшим, было бы слишком оптимистично. Сказать, что уровень возможного "облучения" населения Латвии снизился - наверное, можно сказать. И провести довольно четкую черту до и после 24 февраля прошлого года. И вот те каналы, которые были отключены - я в целом не сторонница отключения каналов, но, видя, что там происходит, наверное, я могла бы согласиться с NEPLP, чтобы сократить уровень какого-то бешеного "облучения".

Но создавать сразу иллюзию того, что вдруг стало все безопасно - нет, потому что не было такой прямой корреляции: отключили эти телеканалы, и тут же население Латвии переключило кнопку и сразу же стало смотреть общественные СМИ, контент, созданный в Латвии, тут же стало все прекрасно понимать... Нет, не было такой корреляции, что тут же выросло потребление местного контента.